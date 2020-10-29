Курские фермеры могут получить консультацию специалистов в АПК

В центре проконсультируют по созданию крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе с целью оказания поддержки фермерам и развития сельской кооперации был создан Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области.

Специалисты организации оказывают услуги по информированию о мерах государственной поддержки субъектов малых форм хозяйствования, помогают в подготовке и оформлении документов, включая разработку бизнес-планов, составление финансово-экономического обоснования для участия в программах государственной поддержки на получение грантов в форме субсидий.

В центре проведут консультации по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях. В организации также предоставляют юридические услуги, в том числе по подготовке и оформлению документов в органах ФНС для регистрации, реорганизации, ликвидации предпринимательской деятельности.

Сельхозтоваропроизводителям, получившим государственную поддержку в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом, предоставляются услуги по их сопровождению в части формирования необходимого пакета отчетных документов.

Услуги Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области оказывает на безвозмездной основе.

Контакты

Адрес: Курская область, г. Курск, ул. Радищева, 17, кабинет 322.

Телефоны: 8(4712)52-00-67, 8(4712)52-07-75.

Электронная почта: ck-kursk@mail.ru.