Курской медицине не грозит внеочередная проверка

Никаких внеочередных проверок не планируется, сказал замгубернатора Фото: Из архива КП.

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий прокомментировал информацию о ситуации с оказанием медицинской помощи в регионе, которая появилась после встречи Владимира Путина с членами Правительства РФ.

- Наряду с регионами, проблемы в которых требуют выезда комиссии для тщательного анализа ситуации, сегодня также обсуждалась возможность предоставления финансовой поддержки и помощи по приобретению оборудования ряду субъектов страны. После этой встречи я связался с заместителем министра здравоохранения России, который подтвердил, что именно в таком контексте - по использованию дополнительных средств на поддержку регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией - упоминалась и Курская область. Никаких внеочередных проверок не планируется, решение текущих вопросов ведется в штатном режиме, при постоянном взаимодействии с министерством и методическом консультировании по лечению больных с COVID-19, - отметил Андрей Белостоцкий.