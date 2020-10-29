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Экономика

Курянам предлагают написать диктант по финансовой киберграмотности

Это поможет лучше распознавать уловки мошенников, считают организаторы
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам предлагают протестировать свою финграмотность

Курянам предлагают протестировать свою финграмотность

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На этой неделе на платформе RUNET-ID проходит Всероссийский кибердиктант по финансовой IT-грамотности. К акции приглашают присоединиться и жителей Курской области.

Кибердиктант состоит из двух тестов, предназначенных для разных категорий пользователей: школьников (12-17 лет) и взрослых. Каждый тест содержит 15 вопросов, посвященных финансовой и общей цифровой грамотности. Они составлены специалистами центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой системе (ФинЦЕРТ) Банка России.

Цель диктанта – повысить грамотность в сфере кибербезопасности и взрослых, и детей.

Каждый участник диктанта может подготовиться к тестированию, используя образовательные материалы сайта в разделе «Знания». Там же, например, можно узнать, как безопасно пользоваться банковской картой, какую информацию не стоит выкладывать в интернет, или что такое социальная инженерия.

После завершения кибердиктанта, начиная со 2 ноября, участники смогут разобрать ответы и при необходимости пройти работу над ошибками.