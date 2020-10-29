В курских лесах подкармливают диких животных

Специальные кормушки оборудуют в лесах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Оборудованием подкормочных площадок, кормушек и солонцов занимаются охотоведы и государственные инспекторы по охране диких животных по всей области. Они также проводят обязательную дезинфекцию территории, выкладывают корма и соль, которая является важным элементом рациона лесных обитателей, рассказали в администрации региона.

- Кормовая база диких животных сейчас значительно сократилась, так как аграриями убрано уже более 50% свекловичных и кукурузных плантаций, а уборка подсолнечника практически полностью завершена. Подкормка позволяет животным пережить холодное время года, - говорит председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков.