На службу в армию в этот призыв уже отправили более 100 курян

Осенний призыв продолжится до конца года Фото: Из архива КП.

В Курской области продолжается осенняя призывная кампания, которая завершится 31 декабря 2020 года. В Вооруженные силы РФ из региона отправится более тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

В регионе работают все призывные комиссии. Больше 100 новобранцев уже направлено к месту службы, четверых не приняли из-за подтвержденного коронавируса.

Призыв проходит с соблюдением всех эпидемиологических норм, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Всех молодых людей обязательно тестируют на COVID-19: сначала в муниципальном образовании, затем на сборном пункте, а по прибытии на место службы они проходят двухнедельный карантин.

По словам военного комиссара Курской области Владимира Родионова, большинство новобранцев отправится в подразделения Западного военного округа, часть - в Южный военный округ.

Молодые куряне также имеют возможность поступить в военные учебные заведения или пройти службу по контракту.