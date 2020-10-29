Баскетболистки курского «Динамо» победили столичных одноклубниц

Курские спортсменки снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курское «Динамо» одержало победу над одноименным клубом из Москвы в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

Встреча завершилась со счетом 103:56 (22:9, 28:8, 24:22, 29:17) в пользу курянок. У победительниц 18 очков набрала Арике Огунбовале, дабл-дабл сделала Тафадзва Мавунга - 10 очков, 10 подборов.

1 ноября команда Элен Шакировой на своей площадке в курском СКК примет «Спарту энд К» (Видное). Матч пройдет без зрителей.