Фото Роман Савельев

В курских скверах высаживают голубые ели. К высадке хвойных деревьев уже приступили в скверах «Улыбка», «Изумрудный», а также на улице Студенческой и Майском бульваре.

Уже высадили 60 деревьев. В сквере на улице Студенческой появится трехметровая ель, чтобы можно было украшать ее к Новому году. Обсуждается вопрос высадки хвойных деревьев в Железнодорожном округе

— Голубые ели высаживаются за внебюджетные средства, - рассказал Виктор Карамышев. — Предприниматели города оказывают содействие в преображении областного центра. Безусловно, деревья, станут украшением парковых территорий, - подчеркнул он.