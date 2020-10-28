Под Курском сгорел дом, в котором жила многодетная семья

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

27 октября в 16.48 в Службу спасения Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в селе Солдатское Фатежского района. На место ЧП выехали огнеборцы местной пожарно-спасательной части, скорая медицинская помощь, полиция, службы жизнеобеспечения.

Пожар потушили в течение десяти минут. Огонь серьезно повредил жилой дом, в котором проживала семья с тремя детьми. К счастью, никто не пострадал. В доме вовремя сработал пожарный извещатель. Пока семья временно проживает у родственников.

Возгорание произошло с южной стороны дома в пристройке, где находился отопительный котел. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.