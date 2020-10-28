В доме-интернате под Курском нашли нарушения

Нарушения обнаружили в доме-интернате Фото: Светлана ВОЛКОВА

Межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения безопасных условий пребывания в Железногорском доме-интернате ветеранов труда.

- В ходе проверки выявлены нарушения, создающие угрозу безопасности проживающих в интернате, а также посетителей и работников учреждения. Здесь недостаточно камер видеонаблюдения, нет бесперебойного освещения, есть дефекты ограждения по периметру территории, - рассказали в ведомстве.

За нарушения директору интерната внесли представление.

Кроме того Железногорский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области и Железногорский дом-интернат ветеранов труда устранить нарушения законодательства.

Требования прокурора суд удовлетворил. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.