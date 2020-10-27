Курские спасатели продолжают дезинфицировать город

В графике обработки также пожарные части, ж/д вокзал и аэропорт Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В Курске продолжается дезинфекция мест с массовым пребыванием людей. Каждую неделю группа химико-радиометрической лаборатории, входящая в состав аэромобильной группировки регионального управления МЧС, обеззараживает объекты транспортной инфраструктуры.

27 октября спасатели обработали автовокзал – фасады зданий, лавочки и прилегающую территорию. Всего около 2,5 тысяч квадратных метров. В графике обработки также пожарные части, ж/д вокзал и аэропорт.

— Распыляется достаточно эффективное дезинфицирующее средство, - рассказал начальник службы радиохимической защиты 1-ой Специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров капитан внутренней службы Сергей Бондарев. – Такое средство используется во всех медицинских учреждениях и абсолютно безопасно для человека и животных, но губительно для всех видов вирусов.

Техника оборудована специальным резервуаром и техническими приспособлениями, специалисты также обучены и сертифицированы на проведение таких мероприятий. С помощью насоса высокого давления дезсостав подается в специальные распылители.