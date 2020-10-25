Возле курского онкоцентра заложили Елисеевский парк

фото предоставлено администрацией Курской области.

Парк возле курского онкологического центра заложили в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Массив хотят назвать Елисеевским парком, в честь одноименной улицы рядом. Участие в мероприятии приняли представители органов исполнительной власти региона, общественных и молодежных организаций, волонтеры, студенты и школьники. Вместе они посадили более пяти с половиной тысяч саженцев сосны и рябины, а также красиво цветущего кустарника бирючины. Площадь озеленения составила почти четыре гектара. Планируется, что в парке появятся экотропы.

Всего в 2020 году в рамках акции «Сохраним лес» прошло девять мероприятий по озеленению. Волонтеры высадили 9,7 тысячи деревьев. Закладка Елисеевского парка стала десятой, заключительной высадкой деревьев в этом сезоне.