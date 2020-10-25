В Курской области за сутки заразились коронавирусом 110 человек

Прирост зараженных за минувшие сутки в Курской области составил 110 человек. Как сообщил региональный оперштаб 25 октября, новые случаи распределились по муниципалитетам следующим образом: Курск - 44, Железногорск - восемь, Обоянь и Щигры - по шесть, Касторенский, Обоянский, Пристенский, Советский районы и Фатеж - по пять, Беловский района - четыре, Дмитриев, Суджанский, Фатежский районы - по три, Курский и Тимский - по два, Горшеченский, Дмитриевский, Черемисиновский, Железногорский районы - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 10 182 инфицированных.

Выздоровели и окончили лечение 7 538 пациентов, 39 человек выписали накануне. Скончались на сегодняшний день 77 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.