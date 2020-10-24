В Курске прошла ярмарка "Осень-2020"

В Курске прошла последняя в этом году сельхозярмарка Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошла последняя в этом сезоне специализированная ярмарка «Осень-2020». Масочный режим на ней был обязателен как для продавцов, так и для покупателей. Куряне отнеслись к требованиям с пониманием. Однако далеко не все продавцы и покупатели были в масках.

Ярмарки прошли на шести площадках Фото: Светлана ВОЛКОВА

Торговля развернулась на шести точках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».

Торговля шла до середины дня Фото: Светлана ВОЛКОВА

За две предыдущие ярмарки было реализовано около 250 тонн картофеля, 88 – овощей, более 110 тонн зерна, около пяти – рыбы, по 20 тонн яблок и мяса.

На распродаже был представлен широкий ассортимент меда Фото: Светлана ВОЛКОВА

На двух самых массовых точках – улице Станционной и площади Рокоссовского – дежурили волонтеры - около 15 человек. Они помогали посетителям с перемещением на площадке и погрузкой покупок. Тележки предоставили торговые сети.