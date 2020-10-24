В Курске прошла ярмарка "Осень-2020"

В Курске прошла последняя в этом году сельхозярмарка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске прошла последняя в этом сезоне специализированная ярмарка «Осень-2020». Масочный режим на ней был обязателен как для продавцов, так и для покупателей. Куряне отнеслись к требованиям с пониманием. Однако далеко не все продавцы и покупатели были в масках.
Ярмарки прошли на шести площадках
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Торговля развернулась на шести точках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».
Торговля шла до середины дня
Фото: Светлана ВОЛКОВА
За две предыдущие ярмарки было реализовано около 250 тонн картофеля, 88 – овощей, более 110 тонн зерна, около пяти – рыбы, по 20 тонн яблок и мяса.
На распродаже был представлен широкий ассортимент меда
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На двух самых массовых точках – улице Станционной и площади Рокоссовского – дежурили волонтеры - около 15 человек. Они помогали посетителям с перемещением на площадке и погрузкой покупок. Тележки предоставили торговые сети.