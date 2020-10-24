Под Курском подняли останки погибших советских летчиков

Легенду о подбитом самолете хранили местные жители Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Золотухинском районе поисковики подняли обломки самолета и останки членов экипажа. Шесть лет назад курские поисковики впервые услышали историю о том, что во время Великой Отечественной войны в деревне Ануфриевке Золотухинского района упал бомбардировщик ПЕ-2.

Легенду хранил местный житель Геннадий Владимирович Пушечников. Была известна точная дата, когда немецкие истребители сбили советский самолет, – 28 октября 1942 года.

- Это был самолет-разведчик, который фотографировал аэродром и железнодорожный узел в Курске. Он возвращался на свой аэродром в районе Ельца. Один из членов экипажа, стрелок-радист Эммануил Леопольдович Школьников, выпрыгнул с парашютом и приземлился прямо на огороды. К нему подбежали две девчонки. Он успел им сказать: «Передайте нашим, что моя фамилия Школьников, я из Ленинграда». После этого показались немецкие солдаты. Начался бой. Последний патрон Школьников использовал для себя и застрелился. Два других члена экипажа остались в самолете, который упал на этом поле, – рассказывает руководитель поискового отряда «Курган» Алексей Сотников.

Поисковики знали лишь примерное место падения самолета. Чтобы его найти, понадобилось три экспедиции. Работали со специальными металлоискателями. К сожалению, удалось найти не так много металла: местные жители после войны сдали в металлолом двигатели и все, что было на поверхности. Однако главную задачу поисковики выполнили – им удалось поднять останки членов экипажа. Теперь летчики будут похоронены, а память о них увековечена.