Мэр Курска предложил разыскивать "уклонистов" через соцсети

В военкоматах заверили, что здесь соблюдают все противокоронавирусные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для безопасности призывников и сотрудников городских военкоматов разработали ряд правил. На пропускном пункте у всех входящих обязательно измеряют температуру и проверяют наличие средств индивидуальной защиты. При необходимости выдают маски и перчатки. Кроме того, можно воспользоваться антисептиками. В коридорах военкоматов призывники соблюдают социальную дистанцию. В кабинете, где заседает призывная комиссия, на полу нанесена соответствующая разметка.

- От Центрального и Сеймского округов Курска в этом году планируется отправить в армию около 400 человек. Все мероприятия, связанные с призывом проходят в штатном режиме. К сожалению, есть ребята, которые всяческими путями избегают вручения повестки сотрудниками военкомата. Таких «беглецов» помогают найти полиция и прокуратура, - говорит военный комиссар Игорь Ясько.

Мэр Курска Виктор Карамышев предложил использовать для розыскивать уклонистов с помощью соцсетей.

Железнодорожном округе Курска призвать этой осенью планируют призвать около 100 человек. Как отметил военком Сергей Гранкин, большинство из них получили повестки и прошли призывную комиссию, некоторые направлены на дополнительное медицинское освидетельствование.

"Уклонистов" в областном центре насчитывается около 500 человек.