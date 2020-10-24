В Курске из-за коронавируса приостановили действие социальных проездных

Кроме того в транспорте действует масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 1 ноября отменяется действие социальных проездных для пенсионеров по возрасту: женщин 55 лет и старше, мужчин 60 лет и старше.

На время осенних каникул, с 26 октября по 8 ноября, приостанавливается действие транспортных карт учащихся Курска.

При этом медицинским работникам сохраняется право на бесплатный проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения. Льготой уже воспользовались порядка 1,7 тысячи медработников. Это участковые терапевты, педиатры и медсестры, медицинские работники скорой помощи, ФАПов и офисов специалистов общей практики.

Кроме того, рассматривается возможность предоставления бесплатного проезда в общественном транспорте волонтерам акции «МыВместе». Добровольцы во время пандемии коронавируса доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости пожилым людям, ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья