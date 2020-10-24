В Курской области от коронавируса умер 70-летний мужчина

Ситуация с коронавирусом в регионе развивается по неблагоприятному сценарию Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 24 октября в Курской области всего зарегистрировано 10 072 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 106 за последние сутки. Всего выписано 7 499 пациентов, в том числе 80 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 74 человека, в том числе 70-летнйи мужчина за последние сутки. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего "новых" больных в Курске - 48 человек, Советском районе - 11 человек и Горшеченском районе - девять человек.