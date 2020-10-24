Академию тенниса в Курске откроют во второй половине ноября

Академия расположена в парке КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В микрорайоне КЗТЗ Курска завершается возведение международной академии тенниса.

Смонтирован каркасный модуль для крытых кортов, подключено электро- и водоснабжение. Уложено покрытие, огорожены открытые корты. Ведется отделка внутренних помещений и монтаж вентиляции, в ближайшие дни подключат теплоснабжение. Параллельно ведется асфальтирование прилегающей территории, укладка тротуарной плитки и озеленение.

Помимо тренировочных площадок, в академии расположат теннисный магазин и кафе. Предусмотрен и адаптивный спорт. Для людей с особенностями здоровья оборудованы пандусы и специальные душевые.

Завершение работ и техническое открытие академии намечено на вторую половину ноября. Уже определены кандидатуры на должности шести тренеров школы тенниса. Сформирован предварительный список ребят, которые будут зачислены на этапы спортивной подготовки. Пока в нем 85 фамилий.