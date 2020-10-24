В курском роддоме развернули 128 мест под прием пациентов с COVID-19

Городской роддом частично снова перепрофилировали Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городском роддоме развернули 128 мест под прием пациентов с COVID-19. Кислород подведен к 92 койкам, 45 из них реанимационные. Первая смена медицинских сотрудников уже вышла на работу в «красную» зону.

Роддом принимал больных с коронавирусом и весной. Было закуплено необходимое медицинское оборудование, в том числе современный рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, мониторы, бронхоскоп, аппараты ИВЛ, компьютерный томограф.

В Курской области больные с COVID-19 проходят лечение в стационарах восьми медицинских учреждений. Это областная клиническая инфекционная больница им. Н.А. Семашко, курские городские больницы № 6 и № 4, БСМП, Железногорская городская больница, госпиталь для ветеранов войн, Советская ЦРБ и городской роддом. Всего развернуто 1477 коек.