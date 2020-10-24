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В курских аптеках отмечен дефицит лекарств

Не хватает в частности антибиотиков и препаратов, входящих в протокол лечения коронавирусной инфекции
Ольга ДАНИЛОВА
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Защитные маски, сказали, сейчас есть во всех аптеках

Защитные маски, сказали, сейчас есть во всех аптеках

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава региона посетил ряд аптек, расположенных в микрорайоне КЗТЗ, в центре и на проспекте Победы. Во всех защитные маски и антисептические средства есть в достаточном количестве, сказали в администрациирегиона. Фармацевты сообщили о наличии большинства наименований жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков. Но некоторые позиции исчезли.

Директор одной из аптек рассказал, что дефицит связан с внедряемой маркировкой медикаментов «Честный знак». В работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов постоянные сбои. Проблемы с поставками испытывают многие регионы. Это коснулось в том числе антибиотиков «Азитромицин», «Левофлоксацин» и лекарств, входящих в протокол лечения коронавирусной инфекции.

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