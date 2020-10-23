Куряне в соцсетях жалуются на отсутствие тепла

Глава региона упрекнул УК Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе обсуждения начала отопительного сезона губернатор попросил обратить внимание на работу управляющих компаний. Некоторые из них несвоевременно ликвидируют воздушные пробки в системе отопления жилых домов. Есть и другие сложности с подачей тепла, о которых куряне продолжают сообщать на личных страницах главы региона в социальных сетях.

На совещании доложили о степени готовности дорожных служб и муниципальных образований к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах зимой. Для содержания региональных трасс заготовлено 93% от общей потребности противогололедного материала. Полная готовность сил и средств должна быть обеспечена до 1 ноября.