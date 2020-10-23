Курские МФЦ будут работать только по предварительной записи

В регионе осложнилась ситуация с коронавирусом Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи со сложной ситуацией по COVID-19 с 26 октября многофункциональные центры «Мои документы» в Курской области будут принимать посетителей только по предварительной записи.

Записаться можно по телефону горячей линии: +7 (4712) 74-14-80, на сайте mfc-kursk.ru, с помощью мобильного приложения АУ КО «МФЦ «Мои документы».

Вместе с тем жителям рекомендуют максимально использовать дистанционный способ взаимодействия со специалистами через федеральный и региональный порталы госуслуг: https://www.gosuslugi.ru, https://rpgu.rkursk.ru