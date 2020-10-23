У курянина арестовали авто за вождение пьяным

За сутки поймали пять водителей "под мухой" Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки в Курской области сотрудники полиции выявили пять водителей с признаками опьянения. Все они отстранены от управления. В отношении трех из них принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.

В Северном отделе полиции УМВД России по Курску возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Водитель - 33-летний не работающий житель Курска год назад был лишен водительских прав за вождение пьяным, однако вновь попал в поле зрения полиции за аналогичное нарушение. Первый раз его оштрафовали.

Мужчина не сделал выводов и снова нарушил закон. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. В период расследования уголовного дела дознаватель обратился в суд с ходатайством об аресте автомобиля нарушителя. Сейчас транспорт арестован, его стоимость составляет 100 тысяч рублей. Это мера является ограничительной. Мужчина не сможет воспользоваться автомобилем до окончания расследования уголовного дела, сказали в полиции.

Кроме того, санкция статьи предусматривает выплату штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей. В случае, если суд признает вину гражданина, а он не выплатит положенный штраф, то арестованный автомобиль может быть обращен в доход государства, добавили в УМВД.