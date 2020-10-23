Курянка перевела мошенникам почти 400 тысяч рублей

Курянка доверилась мошенникам Фото: Из архива КП.

Очередные «сотрудники службы безопасности банка» накануне вступили в контакт с жительницей Курска. Ей сообщили, что кто-то пытается похитить все ее сбережения. В качестве помощи собеседники предложили сохранить деньги на безопасном счете. Злоумышленники говорили уверенно и убедительно. Они поняли, что раз девушка сразу не положила трубку, как это и нужно было сделать, то появился реальный шанс ее обмануть. Сложно поверить, но курянка, словно под гипнозом выполнила все инструкции лже-сотрудников банка. Они заставили ее снять с кредитного счета 366 тысяч рублей и перевести на личную дебетовую карту. Также ее убедили установить на телефон специальное приложение для бесконтактной оплаты. Дальше девушку заставили доехать на другой конец города и в торговом центре у банкомата переложить всю сумму со своей карты на указанный счет.

Затем преступники заставили курянку удалить данные их карты и приложение из своего телефона. Вскоре девушка догадалась, что своих денег больше не увидит и обратилась в полицию.

По ее заявлению возбудили уголовное дело. Уже установлено, что фигуранты звонили с телефонов, зарегистрированных в столичном регионе. Сейчас мошенников ищут.