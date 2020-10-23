За сутки в Курской области произошло восемь пожаров

В Курской области установлен первый класс пожарной опасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки в Курской области зарегистрированы восемь пожаров, в которых, к счастью, никто не пострадал. Горели надворная постройка, мусор, автомобиль.

Муниципальные образования за нарушения требований пожарной безопасности составили восемь административных материалов. В Курской области установлен первый класс пожарной опасности.

В регионе обстановку контролировали более 200 оперативных групп. Сегодня серьезное внимание уделяется вопросам пожарной безопасности в домах в осенне-зимний пожароопасный сезон. Курянам рассказывают о необходимости соблюдения установленных правил в быту, уделяя особое внимание курянам «группы риска».

Очередной рейд прошел в Курске. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области и представители КОО ВДПО раздали курянам памятки, напомнили о мерах безопасного поведения.