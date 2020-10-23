В Курске чаще всего горит мусор

Чаще всего горит мусор Фото: Светлана ВОЛКОВА

С марта по октябрь в Курске не было зарегистрировано ни одного крупного лесного пожара, только единичные возгорания лесной подстилки в урочищах «Горелый лес» и «Парк Солянка». За это время в областном центре произошло 364 возгорания сухой травы и 487 - мусора, сообщили в МЧС.

Количество техногенных пожаров в Курске этим летом осталось на уровне прошлого года (139 пожаров). При этом, увеличилось количество погибших и пострадавших – в летние месяцы на пожарах погибло девять и пострадало семь человек.

С началом осени все больше внимания в ходе профилактической работы уделяется многодетным семьям, одиноким инвалидам и престарелым людям. Совместно со специалистами органов соцзащиты проводится работа по переселению на зиму пожилых людей к родственникам или в объекты социальной сферы. Проводится работа по установке автономных пожарных извещателей за счет внебюджетных источников финансирования. В домах многодетных семей бесплатно установлено 197 приборов.