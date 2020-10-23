В администрации Курской области коронавирус подтвердился у нескольких чиновников

Коронавирус добрался до коридоров власти Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ситуация с распространением коронавируса в регионе ухудшается, но, очевидно, что это еще не пик, считают в администрации региона.

- Одновременно болеют несколько сотрудников администрации Курской области. Некоторое время назад госпитализирован первый заместитель руководителя администрации губернатора Сергей Крылов, ушел на больничный председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Алексей Дедов. Мы знаем о случаях заболевания среди депутатов, - сообщил источник в администрации Курской области.

В связи с этим курян просят строго соблюдать масочный режим, другие необходимые меры предосторожности. От этого напрямую зависит здоровье, порой, и жизнь. Также это поможет избежать введения более жестких ограничений, заявили в обладминистрации.