Банк России заявил, что в Курской области снизилась инфляция

Инфляция незначительно снизилась, так как подешевели картошка и капуста, пояснили в Банке России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уточнил управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников, в сентябре годовая инфляция в регионе замедлилась до 4% (в августе она составляла 4,1%).

- На снижение уровня инфляции в регионе повлияло замедление темпов роста цен на продовольственные товары до 3,9% (в августе - 4,5%) и услуги до 2,6% (в августе - 3,3%). В сентябре более быстрыми темпами удешевлялись цены на картофель и капусту. В продажу в большем объеме поступил отечественный урожай яблок и груш, что также сказалось на цене. В период действия ограничительных мер региональные птицефабрики обеспечили непрерывность работы, это увеличило предложение куриного мяса и ускорило его удешевление, - пояснили в веомстве.

В то же время в Курской области ускорилась инфляция на непродовольственные товары - с 4,2 % в августе до 4,8% в сентябре.

- Это преимущественно связано с увеличением темпов прироста цен на некоторые лекарства и медицинские товары - сказались удорожание импортного сырья и ослабление рубля. Заметный вклад в ускорение инфляции вносит рост цен на автомобили иностранных марок, что тоже связано с ослаблением рубля и сокращением предложения из-за ранее действовавших ограничительных мер на фоне восстановления спроса. А начало учебного года простимулировало увеличение спроса на персональные компьютеры, что также повлияло на цены, - отмечает Евгений Овсянников.

По прогнозу Банка России в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря 2020 года. Пока Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне.