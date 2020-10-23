В центре Курска демонтируют баннеры

Поменять вывески предприниматели должны в течение ближайшего месяца

В Курске на улице Ленина продолжают демонтировать вывески и рекламные баннеры. Сегодня убрали конструкции на 27 объектах. Работы проходят в рамках их приведения в соответствие дизайн-коду.

Ранее владельцам незаконных конструкций установили сроки для самостоятельного демонтажа, но никаких действий предпринято не было. Потому баннеры снимают по распоряжению городской администрации.

Часть улицы Ленина - от площади Перекальского до Театральной площади вошла в пилотную территорию, которая продемонстрирует преимущества дизайн-кода города, разработанного Центром компетенций.

Поменять вывески предприниматели должны в течение ближайшего месяца. К ноябрю 60 домов, расположенных на пилотном участке, будут полностью соответствовать дизайн-коду.