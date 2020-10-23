Под суд идет водитель курской маршрутки, по вине которого погибли два человека

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд Фото: Из архива "КП"

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя города Курска. Водителя маршрутки обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

7 октября 2019 года примерно в семь часов вечера водитель маршрутной «Газели» ехал по Магистральному проезду Курска со скоростью 80 км/ч, превышающей установленные ограничения. В пути следования обвиняемый врезался в грузовик с полуприцепом, припаркованный у края проезжей части.

В результате ДТП двое пассажиров скончались на месте происшествия, а одному был причинен тяжкий вред здоровью. Следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.