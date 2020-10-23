103 человека заболели коронавирусом в Курской области за сутки

Всего выписано 7 419 (+49) пациентов
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 23 октября, в Курской области всего зарегистрировано 9 966 (+103) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 7 419 (+49) пациентов. На сегодняшний день скончались 73 (+3; мужчина 73 года, женщины 55 лет и 72 года) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +43
г. Рыльск +14
Глушковский +7
Кореневский +7
Курчатовский +7
Суджанский +5
г. Льгов +4
Беловский +3
Льговский +3
Конышевский +2
Курский +2
г. Обоянь +2
г. Фатеж +2
Обоянский +1
г. Суджа +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.