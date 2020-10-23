103 человека заболели коронавирусом в Курской области за сутки

Всего выписано 7 419 (+49) пациентов Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 23 октября, в Курской области всего зарегистрировано 9 966 (+103) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 7 419 (+49) пациентов. На сегодняшний день скончались 73 (+3; мужчина 73 года, женщины 55 лет и 72 года) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +43

г. Рыльск +14

Глушковский +7

Кореневский +7

Курчатовский +7

Суджанский +5

г. Льгов +4

Беловский +3

Льговский +3

Конышевский +2

Курский +2

г. Обоянь +2

г. Фатеж +2

Обоянский +1

г. Суджа +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.