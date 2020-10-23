Под Курском загорелась двухкомнатная квартира

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

22 октября в 18:02 в Службу спасения по Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Гайдара в Железногорске. На место ЧП выехали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 18:06, ликвидировали - в 18:10. В результате пожара в двухкомнатной квартире огонь повредил мебель, от дыма закоптились стены и потолок.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.