Раненый аист пришел к курянке за помощью

Удивительная история произошла в Глушковском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Трогательная история произошла в Глушковском районе Курской области.

Раненый аист пришел к местной жительнице Галине Оношенко домой. Птица будто знала, что здесь ей помогут - женщина работает санитаркой в хирургии и любит животных, часто им помогает, лечит. Галина действительно не бросила аиста в беде и забрала к себе домой. У птицы были ранены крылья и нога. Но Галя его выходила.

Аисту даже дали имя - Вася. Теперь он получил "постоянную прописку" дома у курянки. Хозяйка кормит Васю рыбой. Угощают и соседи - приносят птице гостинцы, чтобы Вася быстрее шел на поправку.