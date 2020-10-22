Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Курские ветеринары получили дезинфекционные автомобили

Спецтехника поможет проводить мероприятия по ликвидации очагов опасных болезней
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
Новые автомобили оснащены бензиновыми мотоспреями

Новые автомобили оснащены бензиновыми мотоспреями

Станции по борьбе с болезнями животных Глушковского, Обоянского и Рыльского районов, а также Курская областная ветеринарная лаборатория получили специализированные дезинфекционные автомобили. До конца октября такие же машины поступят в Беловский и Дмитриевский районы.

Новые автомобили оснащены бензиновыми мотоспреями, есть емкость для дезрастворов, насос высокого давления и бойлер для подогрева, позволяющий работать при минусовой температуре.

Спецтехника поможет осуществлять все необходимые мероприятия по ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории области.

Ветеринарные станции Золотухинского, Конышевского и Рыльского районов получили также ранцевые моторные опрыскиватели для проведения локальной дезинфекции территорий.