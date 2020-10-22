Курские ветеринары получили дезинфекционные автомобили

Новые автомобили оснащены бензиновыми мотоспреями

Станции по борьбе с болезнями животных Глушковского, Обоянского и Рыльского районов, а также Курская областная ветеринарная лаборатория получили специализированные дезинфекционные автомобили. До конца октября такие же машины поступят в Беловский и Дмитриевский районы.

Новые автомобили оснащены бензиновыми мотоспреями, есть емкость для дезрастворов, насос высокого давления и бойлер для подогрева, позволяющий работать при минусовой температуре.

Спецтехника поможет осуществлять все необходимые мероприятия по ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории области.

Ветеринарные станции Золотухинского, Конышевского и Рыльского районов получили также ранцевые моторные опрыскиватели для проведения локальной дезинфекции территорий.