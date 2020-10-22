В Курске построят гостиничный комплекс «Здоровье»

Строители расчищают территорию для возведения нового объекта Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Возле Курского онкодиспансера началось строительство гостиничного комплекса «Здоровье». Строители расчищают территорию для возведения нового объекта.

Здание рассчитано на 60 номеров общей вместимостью порядка 175 человек. Гостиница «Здоровье» будет расположена по адресу: Курский район, хутор Кислино, ул. Елисеева, 1.

Общая стоимость проекта – 150 млн рублей. Сейчас инвестор разрабатывает проектную документацию, при поддержке Корпорации развития Курской области осуществляется взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями для получения технических условий на присоединение к инженерным коммуникациям.