В Курске за парковку у «Куряночки» оштрафовали пятерых автомобилистов

Всего с начала года в Центральном округе составлено более 400 протоколов

22 октября в Курске прошел рейд по несанкционированной парковке автомобилей на площади около магазина «Куряночка». В начале октября здесь установили знаки «Пешеходная зона».

Проезд во двор дома № 1 по улице Павлуновского и к дому № 2 по улице Чехова организован со стороны этих улиц. Однако не все автомобилисты соблюдают правила. Пятеро автомобилистов, допустившие нарушения, получили штрафы в размере двух тысяч рублей.

Всего с начала года в Центральном округе составлено более 400 протоколов за парковку в неположенном месте.