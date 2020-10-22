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35-летняя курянка оскорбила полицейского

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Из архива "КП"

Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Суджанского района. Женщину подозревают в оскорбления представителя власти.

9 октября 2020 года утром подозреваемая, находясь в доме в деревне Русская Конопелька Суджанского района, публично, в присутствии посторонних лиц оскорбила сотрудника полиции при проведении следственных действий.

СК устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал