35-летняя курянка оскорбила полицейского

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Из архива "КП"

Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Суджанского района. Женщину подозревают в оскорбления представителя власти.

9 октября 2020 года утром подозреваемая, находясь в доме в деревне Русская Конопелька Суджанского района, публично, в присутствии посторонних лиц оскорбила сотрудника полиции при проведении следственных действий.

СК устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.