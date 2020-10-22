С 26 октября в Курске будут отключать свет

Отключения продут в двух округах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях на следующих улицах города пройдут отключения электроэнергии:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 26 по 30 октября с 13-30 до 16-30: 1-й Парковые переулки д. 1-11, 2-12, 2-й Парковые переулки д. 1-11, 2-6, ул. Краснополянская д. 2-12, 19-21.

С 26 по 30 октября с 09-00 до 17-00: 1-4-й Вольные переулки, 1-2-й Кленовые переулки, 3-4-й Каштановые переулки, ул. Просторная, ул. Вольная.

С 26 по 30 октября с 09-30 до 15-00: 1-й Цветочный переулок, ул.2-я Цветочная, 3-й Заповедный переулок.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 26 по 30 октября с 09-00 до 16-30: ул. Клубная д.15-25, ул. 2-я Агрегатная д. 30-48, 37-41, 1-й Агрегатный переулок д. 11-17.

29 октября с 13-30 до 16-00: 1-й Раздельный переулок д. 1-17, 14-24, ул. Нижняя Раздельная д. 1-47, 2-24, Кривецкий переулок д.1-13, 2-8.

Тел. для справок: 26-32-10.