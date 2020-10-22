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Под Курском в пруду утонул 60-летний рыбак

Следственный комитет проводит проверку
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина ловил рыбу, выпал из лодки и утонул

Мужчина ловил рыбу, выпал из лодки и утонул

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

21 октября 2020 года примерно в 15:10 в Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области поступило сообщение о том, что в пруду, расположенном рядом с селом Богородицкое Горшеченского района утонул 60-летний мужчина.

По данному факту следственный отдел начал проверку. В ходе первоначальных мероприятий установлено, что мужчина ловил рыбу, выпал из лодки и утонул.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверку будет принято процессуальное решение.

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