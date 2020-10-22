Курянам покажут «Уланковский клад»

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27 октября в Курском государственном областном музее археологии (ул. Пионеров, 6) открывается выставка изделий VI-VII вв. н.э. «Уланковский клад».

Посетители увидят уникальные старинные украшения из фондов Курского музея археологии. Выставка будет работать до 27 ноября.

Всего на территории Курской области известно большое количество кладов различных эпох. В постоянной экспозиции выставлены предметы из Волниковского, Гапоновского, Жерновецкого, Жилищенского, Смородинского и Суджанского кладов.