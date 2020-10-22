Под Курском загорелся автомобиль

Огонь повредил моторный отсек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

22 октября в 8.00 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Фатеже. На место происшествия приехали пожарные ПЧ № 45 Фатежского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 08:05 ликвидировали - в 08:07. В автомобиле «Форд Фокус» огонь повредил моторный отсек.

В ликвидации пожара принимали участие десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.