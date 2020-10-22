В Курске на трех пассажиров составили протоколы за отсутствие масок

В общественном транспорте действует масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

Основная задача подобных рейдов — предупреждение. Часто достаточно напоминания, чтобы большинство пассажиров надели маски. Но иногда к приходится принимать меры административного воздействия. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф в размере от тысячи рублей. Также пассажиров, которые отказываются надевать маски, просят покинуть салон автобуса для составления протокола.

В ходе сегодняшнего мониторинга, в котором приняли участие специалисты городского департамента транспорта и сотрудники полиции, проверено порядка 190 единиц подвижного состава.

Составлено три протокола об административном правонарушении в отношении пассажиров, категорически отказавшихся надеть маску. Водители нарушений масочного режима не допускали.