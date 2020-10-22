В Курске работает "горячая линия" по кадастровой оценке недвижимости

С 2020 года кадастровую стоимость недвижимости оценивают по рыночным ценам Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр государственной кадастровой оценки Курской области в связи с многочисленными обращениями юридических и физических лиц по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (кроме земельных участков) организовал работу "горячей линии".

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