На территории курского предприятия обнаружили боеприпасы для зенитной установки

Снаряды вывезли Фото: предоставлено пресс-службой

21 октября в дежурную смену ЕДДС Курска поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий Железнодорожного округа обнаружили шесть боеприпасов для зенитной установки.

Группа спецработ аварийно-спасательной службы Курской области изъяла их и вывезла на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Для безопасности при обнаружении подозрительных предметов необходимо соблюдать простые правила:

- заметив взрывоопасный предмет (подозрительный объект, гранату, снаряд и т.д.) не подходите к нему близко и немедленно сообщите о находке в службу спасения по номеру 112;

- оставайтесь рядом с местом обнаружения взрывоопасных предметов до прибытия сотрудников полиции и спасателей;

- не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.