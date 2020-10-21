Житель Курска заплатил 165 тысяч рублей за интим-услуги

Мужчина перевел необходимую сумму Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В полицию обратился 32-летний житель Курска с заявлением о хищении 165 тысяч рублей. Мужчина нашел в интернете объявление об оказании интим-услуг, позвонил по указанному номеру и договорился, что к нему приедет девушка.

Главным условием стала предварительная оплата. Мужчина перевел необходимую сумму, но новая знакомая сказала, что деньги не поступили. Курянин перевел деньги повторно, но и на это раз до адресата они не дошли.

Девушка убедила курянина по телефону, что произошел сбой банковской системы и предложила внести деньги через специальную программу. Она скинула на нее ссылку, и предложила сразу после перечисления денег ехать в гостиницу.

Перейдя по вирусному ресурсу, мужчина ввел полные данные своей карты. За считанные минуты с его счета похитили все деньги. Потерпевший из гостинцы направился прямиком в полицию.

Полиция напоминает: к своим сбережениям необходимо относиться ответственно! Не переходите по непроверенным ссылкам и ни при каких условиях не сообщайте полные данные своей карты.