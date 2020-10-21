В Курске отменили выставку домашних птиц и животных

Выставку из-за неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом решили отменить Фото: Яна ШЕЛЕСТ

24 октября на территории торговой площадки «Подворье» на Магистральном проезде Курска должна была состояться выставка домашних птиц и животных «Курское подворье».

Мероприятие проводит клуб птицеводов и кролиководов-любителей совместно с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и выставочным центром «Курская Коренская ярмарка».

Традиционно на выставку приезжают заводчики из других регионов. Этой осенью выставку из-за неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом решили отменить.