97 курян заболели коронавирусом за последние сутки

На сегодняшний день скончались 67 человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 21 октября, в Курской области всего зарегистрировано 9 764 (+97) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего выписано 7 350 (+58) пациентов. На сегодняшний день скончались 67 (+2; женщины, 67 лет и 83 года) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +31
г. Железногорск +16
г. Фатеж +11
Курский +9
Курчатовский +8
Фатежский +7
Октябрьский +4
Льговский +2
Суджанский +2
Железногорский +2
Глушковский +1
г. Дмитриев +1
Кореневский +1
г. Льгов +1
г. Суджа +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.