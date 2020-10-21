97 курян заболели коронавирусом за последние сутки

На сегодняшний день скончались 67 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 21 октября, в Курской области всего зарегистрировано 9 764 (+97) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего выписано 7 350 (+58) пациентов. На сегодняшний день скончались 67 (+2; женщины, 67 лет и 83 года) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +31

г. Железногорск +16

г. Фатеж +11

Курский +9

Курчатовский +8

Фатежский +7

Октябрьский +4

Льговский +2

Суджанский +2

Железногорский +2

Глушковский +1

г. Дмитриев +1

Кореневский +1

г. Льгов +1

г. Суджа +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.