Курянам советуют ходить в маске даже на улице

Маски обязательны в магазинах и в транспорте Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава региона призвал усилить контроль за соблюдением ранее введенных ограничений, в частности масочного режима.

- Видно, что работа по контролю за соблюдением масочного режима активизировалась. Ее безусловно надо продолжать. Пока мы все не приучимся к соблюдению элементарных требований и рекомендаций Роспотребнадзора, нам не переломить ситуацию. А она сейчас такова, что нужно использовать маски, беречь свое здоровье и здоровье близких, – отметил губернатор региона Роман Старовойт.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин предложил использовать маски не только в помещениях, но и на улице. Данная мера носит рекомендательный характер.