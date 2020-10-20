В Курске на соблюдение масочного режима проверили 160 единиц транспорта

Рейды проводят специалисты Роспотребнадзора, городского департамента транспорта, управления по делам ГО и ЧС, полиции и ГИБДД Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима водителями и пассажирами общественного транспорта.

В мониторинге участвуют специалисты Роспотребнадзора, городского департамента транспорта, управления по делам ГО и ЧС, полиции и ГИБДД.

19 октября рабочие группы проверили порядка 160 единиц подвижного состава. Пассажирам вынесено более 50 предупреждений о привлечении к административной ответственности. В случае, если они отказывались надевать маску, их просили покинуть салон автобуса для составления протокола.

Как показала проверка, в целом, куряне с пониманием относятся к принимаемым мерам. Административные протоколы с последующей передачей материалов в суд, рабочие группы составляют в том случае, если проверяющие не находят взаимопонимания с пассажиром или водителем. Так за сутки за несоблюдение масочного режима протоколы были оформлены против одного водителя и одного пассажира.