Курянин требует 10 миллионов рублей за убитого отца

В Курске слушают дело против банды Фото: из открытых источников

Продолжается судебное следствие по уголовному делу против группы лиц, обвиняемых в умышленных преступлениях.

- В Курском областном суде в открытом судебном заседании судьей единолично рассматривается уголовное дело в отношении восьми человек, - рассказали в пресс-службе Курского облсуда. - Их обвиняют в умышленных преступлениях, в том числе в составе преступного сообщества, убийстве, вымогательстве, поджоге, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов.

19 октября на очередном судебном заседании суд постановил признать сына погибшего по версии следствия от рук обвиняемых потерпевшим вместе с матерью и супругой убитого. В рамках судебного разбирательства потерпевший заявил гражданский иск о компенсации причиненного ему морального вреда в размере 5 миллионов рублей к каждому из подсудимых, обвиняемых в убийстве его отца.

Один из подсудимых, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

Также суд, исследуя доказательства стороны защиты, разрешает заявляемые подсудимыми и их адвокатами ходатайства, добавили в ведомстве.

Судебное следствие продолжается.